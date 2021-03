NÓS, Cidadãos! critica demora no serviço de reembolsos de saúde

Há milhares de doentes e utentes do Serviço Regional de Saúde e do sector privado da saúde, alguns com acrescidas limitações económicas na actual conjuntura marcada pela pandemia, que são obrigados a esperar mais de mês e meio pelo agendamento dos reembolsos de saúde.

A crítica é do partido NÓS, Cidadãos! que não compreende esta demora, sobretudo agora que há três locais para receber os reembolsos de despesas médicas.

“Como é isto possível? Como é entendível que o portal do IA Saúde, na Internet, por vezes não realize aquilo para que foi criado? Como é concebível que o número de telefone para agendamento apenas esteja disponível 4 horas por dia (2 no período da manhã e 2 durante a tarde)? Como é aceitável que um cidadão se dirija a um dos locais para receber os reembolsos de despesas médicas (por exemplo, no Funchal), não esteja qualquer utente na fila de espera e/ou a ser atendido, e ainda assim, só porque não agendou, não possa entrar e efectuar o processo de reembolso junto dos colaboradores do IA Saúde?”, questiona Miguel Costa.

O deputado municipal na CMF e membro da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos! rejeita as explicações da actual presidente do IA Saúde que aponta para o número de funcionários em teletrabalho e a redução de horários devido ao recolher obrigatório.

“Senhora presidente do IA Saúde, várias instâncias internacionais pedem a Portugal que seja mais produtivo e a produtividade condiciona a nossa competitividade e o crescimento de uma economia que já de si é débil, mas, sobretudo, o crescimento da produtividade aumenta os padrões e a qualidade de vida dos cidadãos. Ora, é isso que NÓS, Cidadãos! queremos para a Região e para o país, e tal é um assunto de extrema relevância”, afirma o deputado.