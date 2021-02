PS Santa Cruz quer mais celeridade no apoio à restauração

A Concelhia do Partido Socialista (PS) de Santa Cruz promoveu, no decorrer do dia de ontem (23 de Fevereiro), contactos com os empresários e população do concelho, nomeadamente junto do sector da restauração e similares.

Sector este que foi "fortemente afectado pelas medidas tomadas para controlar a propagação da pandemia", destacam os socialistas, defendendo por isso a "desburocratização dos processos de candidatura aos apoios" à restauração.

António Alves, presidente da concelhia, considera que “há medidas impostas pelo Governo Regional relativamente a este sector que deveriam ser melhoradas ou adaptadas, como forma de não prejudicar ainda mais um sector que já está a sofrer há quase 1 ano”.

Por outro lado, observa que "muitos empresários se queixam da falta de informação para aceder aos respectivos apoios, bem como da enorme burocracia para obter os apoios governativos".

“Revelaram ainda alguma insensibilidade da parte do executivo autárquico para as dificuldades de tesouraria do tecido empresarial, apontando como exemplo a aplicação de multas e execuções fiscais por falta de pagamento de facturas de água, o que provoca graves implicações quando se vêm confrontados com dívidas fiscais e por essa mesma razão não podem aceder a apoios”, apontou.

António Alves lembra também que os restaurantes tiveram de "se adaptar aos novos tempos", diversificando a actividade, recorrendo ao serviço de ‘take-away’. No entanto, "encontram-se restrições nesta adaptação, especificamente no impedimento da prestação desses serviços durante o fim de semana, a partir das 17 horas".

“Uma situação que não ajuda estes empresários que se viram limitados nas horas e dias de maior procura por este serviço”, sublinhou.

Referindo-se aos números do desemprego na Região, o socialista disse ainda que estes deveriam servir "para focar o Governo Regional nas prioridades a seguir no que concerne ao reforço de medidas financeiras que devem ser derramados no tecido empresarial da região”.