Desafios do CINM debatidos hoje pela JSD Santa Cruz

Desafiar os mais jovens a reflectir e a fazer parte da luta a favor do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) é o principal objectivo da JSD Santa Cruz, que promove esta tarde, às 19 horas, uma conferência digital com o deputado Paulo Neves e o Presidente da ACIF, Jorge Veiga França, no papel de oradores.

O debate “assume a maior importância”, tendo em conta os ataques recentes ao CINM que obrigam a esclarecer, junto da juventude, as vantagens que esta entidade representa para a Madeira e para o País”, diz a JSD Santa Cruz.

Paulo Neves lembra que “o Centro Internacional de Negócios, apesar de estar situado na Madeira, assume uma importância vital para Portugal e considera que é tempo de todos, sem excepção estarem devidamente esclarecidos sobre aquilo que o CINM representa para fazerem parte de uma defesa que deve ser o mais alargada possível. Uma defesa que, no seu entender, “não se justifica apenas em nome da Madeira ou dos interesses dos Madeirenses mas, também, em nome dos grandes interesses estratégicos de Portugal, um País que é atlântico e que devia saber, agora e mais do que nunca, apostar numa triangulação atlântica entre a Europa, o continente africano e a América Latina ou mesmo a América Anglófona, que lhe acrescentasse valor e poder estratégico”.

Paulo Neves garante que o PSD/M irá continuar a insistir no aprofundamento do CINM, “tornando-o um Centro ainda mais ambicioso, em crescimento e capaz de trazer ainda mais receitas fiscais para a Madeira e o País, além do emprego qualificado que fomenta e da sua capacidade de atrair investimento estrangeiro”. Rejeita qualquer redução da sua importância ou dimensão e vai mais longe ao sublinhar a oportunidade de debater todas estas questões junto dos jovens, “aqueles que têm, também, de ser uma voz activa e esclarecedora nesta defesa”.