Muitas nuvens e alguma chuva para hoje na Madeira

Esta quinta-feira conte com céu muito nublado na Madeira. As previsões apontam, também, para períodos de chuva fraca passando a aguaceiros. A temperatura do ar poderá chegar aos 22 graus, sendo a temperatura mínima prevista de 15 graus.

O vento será fraco a moderado, entre 10 a 30 km/h, de oeste, rodando para noroeste a partir da manhã, sendo por vezes moderado a forte nas terras altas.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul, conte com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 18 graus centígrados.