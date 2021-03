No âmbito da campanha da vacinação contra a Covid-19, foram ontem vacinados mais 186 idosos dos concelhos de São Vicente e Porto Moniz com primeiras e segundas doses, informa o Governo Regional através do site oficial.

Destes, 109 idosos completam a sua vacinação contra a Covid-19, com a administração da segunda dose.

Para hoje, 4 de Março, a vacinação decorre nos concelhos de Santa Cruz e Santana.