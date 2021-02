PS esteve "em estado de hibernação no que a Santa Cruz diz respeito"

"O PS que até agora esteve em estado de hibernação no que a Santa Cruz diz respeito, acordou hoje do seu longo sono para, imagine-se, vir defender quem não honra os seus compromissos com o setor público, nem paga as suas contas reiteradamente, aproveitando agora a pandemia para vitimizar-se", começa por dizer o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, através de um comunicado de imprensa, respondendo, assim, às declarações dos socialistas.

Tendo isso em conta, refere que não aceita que "qualquer partido venha defender incumpridores", quando sabe "do esforço que as famílias fazem para honrar os seus compromissos" nem que "venha defender prevaricadores quando a Câmara tem diversas formas de atenuar e de fasear pagamentos sem que estes cheguem a execução fiscal".

"Não aceitamos este tipo de intervenção pública e política quando estamos a fazer o possível para atenuar os efeitos desta pandemia, com isenções de taxas de ocupação do espaço público e outras medidas que temos vindo a implementar desde o início da pandemia da covid-19. Grande parte delas dirigidas às famílias que perderam rendimentos e até o emprego", acrescenta.

Concluiu dizendo que "uma coisa é ajudar e outra é admitir o incumprimento como prática. Defender o contrário disto, é irresponsável e demagógico.