Santa Cruz propõe ao Governo Regional criação de posto de Medicina Dentária no Caniço

A Câmara Municipal de Santa enviou, na passada semana, um ofício ao Secretário Regional da Saúde, a propor ao Governo Regional a instalação de um Posto de Medicina Dentária na freguesia do Caniço, e manifestando a disponibilidade da autarquia para colaborar através da compra do equipamento, nomeadamente a cadeira com todas as valências e o aparelho de Raio X.

Na missiva é explicado que proposta decorre da importância de instalar este novo serviço à população numa área em que os custos de tratamentos e intervenções não estão ao alcance de todos. É referido, a propósito, que tanto no âmbito do Fundo Social de Emergência Temporário, como no programa de apoio a Pequenas Cirurgias têm surgido vários pedidos de ajuda, aos quais a autarquia tem respondido dentro das nossas possibilidades.

"Deste modo, a contribuição que agora a Câmara de Santa Cruz propõe insere-se já neste apoio que tem vindo a ser disponibilizado, e insere-se também na percepção que temos das necessidades na área da Medicina Dentária no nosso concelho. Além disso, acreditamos que a cooperação entre entidades é desejável e que, neste caso, pode servir para agilizar melhorias nos cuidados de saúde prestados à população. O que propomos é ser a autarquia a adquirir os equipamentos necessários nomeadamente, como atrás foi referido, a cadeira própria para as intervenções em medicina dentária e o aparelho de Raio X.” Câmara Municipal de Santa Cruz

No ofício é ainda salientando que esta medida poderá depois ser extensível às freguesias de Santa Cruz e Camacha, com a autarquia a disponibilizar o mesmo tipo de cooperação na aquisição dos equipamentos.