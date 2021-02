Turismo é "tema prioritário" para o PS Santa Cruz

PS Santa Cruz sublinha que “o turismo é para o PS um

A concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista visitou, ontem, a Unidade Hoteleira Four Views Oásis, no Caniço, um dos hotéis da Região que se encontra encerrado. Uma visita que serviu para ouvir e ter a perceção das dificuldades do setor turístico, responsável por uma parte muito significativa do emprego daquele município.

Esta visita contou com a presença do diretor geral do Grupo Four Views na Madeira, Sérgio Costa, do deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Sérgio Gonçalves, do presidente da Concelhia de Santa Cruz, António Alves, do coordenador da secção do Caniço do PS, Pedro Diniz, e Luís Dias, elemento da concelhia do PS de Santa Cruz.

Segundo o presidente do PS Santa Cruz, "o turismo é para o PS um tema prioritário”, pelo que “não deve haver o distanciamento entre o poder político e o privado quando temos de ouvir e perceber o que se passa neste setor”.

António Alves reforça mesmo que “o turismo tem um peso enorme na economia da Região e é responsável por muito do emprego no concelho de Santa Cruz”.

Aponta ainda que em Santa Cruz estão concentradas cerca de 15% do total de camas da Madeira, sendo mesmo o segundo concelho da Região onde estão implementadas mais unidades hoteleiras, ultrapassado apenas pelo Funchal.

Por seu turno, o diretor geral do grupo Four Views na Madeira, Sérgio Costa, deu conta do forte impacto negativo que a pandemia teve no sector da hotelaria e outros setores direta ou indiretamente ligados ao turismo. Aponta que são enormes os prejuízos verificados e considera que a confiança dos mercados emissores é um fator determinante para a retoma no setor, sendo que tal só será possível com a vacina.

Referiu ainda que deverá haver uma resposta imediata no que se refere à proteção do emprego e sublinhou que é urgente que os apoios cheguem às empresas.

Esta foi uma das muitas visitas já agendadas pelo PS Santa Cruz, numa perspetiva de ficar a conhecer as preocupações e anseios dos empresários e população daquele concelho.

“A concelhia de Santa Cruz procura assim abertura ao diálogo com quem realmente percebe e vive do ramo empresarial, no sentido de criar propostas e soluções que possam inverter esta situação, que garantam a sustentabilidade das empresas e assegurem o emprego na Região e no concelho”, concluiu António Alves.