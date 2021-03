PS Santa Cruz defende apelo ao consumo de produtos locais

Depois de uma visita feita a algumas explorações agrícolas em Santa Cruz e de perceber quais as dificuldades dos produtores locais, o PS pretende implementar no concelho algumas medidas já apresentadas pelo seu Grupo Parlamentar, com vista a melhorar este sector cada vez mais fragilizado.

A deputada Silvia Silva diz que a falta de valorização e eficiência da pequena agricultura, as perdas frequentes das colheitas devido à falta de manutenção das levadas e às alterações climáticas, a dificuldade de escoamento dos produtos e a inexistência de medidas de mitigação devidamente adequadas ao sector primário são, nesta altura, os problemas que afligem os agricultores de Santa Cruz.

De acordo com a socialista, os problemas “não se resolvem com a disponibilização de linhas de crédito ou com a antecipação do pagamento dos apoios, que são dos agricultores por direito pelo serviço que prestam à comunidade, ou ainda com medidas injustas, com critérios pouco claros de distribuição que deixam de fora a maior parte dos agricultores madeirenses e porto-santenses”.

António Alves, presidente da concelhia do PS Santa Cruz, diz ser fundamental desenvolver “uma campanha de sensibilização e apelo ao consumo dos produtos locais”, mostrando à população “a importância da agricultura e pecuária para o desenvolvimento regional, para a manutenção da paisagem que nos distingue, para o ordenamento sustentado do território, diminuindo os riscos de incêndio e outras catástrofes naturais”.

Neste sentido, a Concelhia do PS Santa Cruz admite que a medida implementada pelo executivo camarário, na atribuição de cabazes a famílias carenciadas, onde privilegia a distribuição de produtos regionais e do concelho, é positiva e oportuna. Defende a implementação do ‘Chequedinamizar+SantaCruz’ que visa a distribuição à população mais carenciada do concelho a entrega de vales a serem utilizados em estabelecimentos comerciais e produtores agrícolas do concelho.