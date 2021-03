Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter foi registado esta manhã pelas estações da rede sísmica nacional a Sul das Desertas. O abalo aconteceu pelas 6h14 a 10 quilómetros de profundidade.

O anterior foi registado no dia 23 de Fevereiro, a Nordeste do Porto Santo, também a 10 km de profundidade e com intensidade de 2.4.