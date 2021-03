"Números fidedignos" da covid-19 são reportados pela Direcção Regional de Saúde

A Direcção Regional da Saúde (DRS) esclarece que os dados reportados no dia de hoje, 2 de Março, no relatório da situação epidemiológica em Portugal, referentes à Região, não estão de acordo com a contagem diária feita na Região Autónoma da Madeira.

"Os números fidedignos são os dados reportados, diariamente, pela Direcção Regional de Saúde, de forma clara, segura e transparente", sublinha.

Volta ainda a relembrar que "os casos divulgados pela DRS são referentes aos cidadãos residentes, com residência fiscal, na Madeira e turistas com diagnóstico de covid-19 identificados na Região".

Recorda também que o relatório epidemiológico da covid-19, divulgado no final do dia de ontem pela DRS, reportou 38 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, passando a contabilizar 7.276 casos confirmados de covid-19 e mantendo o número de 64 óbitos associados à doença.

"Os dados reportados pela DGS, no dia de hoje, revelaram de forma errada 140 novos casos de covid-19 na Região, para um total de 6.614 e 61 óbitos por covid-19 na Região Autónoma da Madeira", alerta.