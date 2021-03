Madeira já investiu 5,8 milhões em testes no continente

Na manchete de hoje o DIÁRIO dá destaque ao investimento feito pelo Governo Regional na contratualização de testes à covid-19 em laboratórios do continente. Desde Julho de 2020, a Saúde regional já gastou 5,8 milhões de euros em mais de 100 mil testes de diagnóstico do novo coronavírus, SARS-CoV-2. Tudo para garantir que quem viaja para a Madeira ou para o Porto Santo pode realizar previamente, de forma gratuita, a despistagem ao vírus.

Poderá ler também mais pormenores sobre os 45 novos casos de covid-19 registados ontem, na Madeira, num dia em que 130 doentes recuperaram da infecção.

Os menos 2 mil veículos por dia na ‘baixa’ do Funchal são, também, chamados à capa da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, onde uma foto mostra a Avenida do Mar com poucos carros. Esta conclusão resulta dos dados registados desde Fevereiro de 2020 pelo Sistema de Monitorização do Tráfego Automóvel instalado pela CMF para analisar a circulação na cidade ao longo da pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa volta a ter destaque neste matutino. O Presidente reeleito chega amanhã e deve anunciar continuação de Ireneu como Representante, conforme poderá ler na página 2.

No mar, a Marinha teve de fazer vários avisos para afastar navio nuclear, uma embarcação que durante o dia de ontem deu a ‘volta’ à Ilha.

Mas, na capa, há ainda espaço para dar conta de que a Ribeira Brava ajuda empresas, com o investimento num pacote de apoios superiores a 350 mil euros. E falando de apoios, dizemos-lhe, também, que o Complemento social regional já chegou a mais de 4 mil pessoas.

Estas são apenas a principais notícias que estão hoje em destaque na edição do seu Diário.

