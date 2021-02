Tudo empatado (0-0) entre FC Porto e Sporting

FC Porto e Sporting empataram esta noite (0-0) no Estádio do Dragão em jogo alusivo à 21.ª jornada da I Liga. A mesma margem que separa as duas equipas (10 pontos) mantém-se e o resultado assemelha-se ao desafio da primeira volta entre os dois conjuntos (2-2), em Alvalade.

Os 'leões' continuam assim líderes do campeonato, com 55 pontos, enquanto os 'dragões' seguem no 2.º posto, com 45 pontos averbados até ao momento. Os pupilos de Sérgio Conceição podem ainda ser ultrapassados esta jornada caso o Sp. Braga vença este domingo o Nacional, na Choupana.