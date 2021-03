Idoso viaja do Porto Santo para receber assistência médica

Um idoso foi ontem transportado desde o Porto Santo pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, pela Força Aérea e pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o Funchal para receber assistência médica. O quadro não era grave, mas por precaução a equipa do Centro de Saúde preferiu encaminhar o senhor para que fosse assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A operação decorreu já depois das 21 horas.