PS critica adiamento das viagens marítimas entre Madeira e Porto Santo

O Partido Socialista Madeira não compreende a decisão do Governo Regional em adiar as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo para 1 de Março. O deputado Miguel Brito diz que esta situação não agrada à população e aflige os empresários locais, dados os problemas que já enfrentam em resultado da crise sanitária.

Por isso, mostra-se “surpreendido” com esta decisão. “Se o navio Lobo Marinho chegou ao arquipélago na semana passada, a tripulação já teria, neste momento, cumprido o isolamento profilático de cinco dias”, afirma, não vendo qualquer razão para que os porto-santenses tenham de ficar ainda mais alguns dias isolados de transporte marítimo.

“Estamos a falar de mais 10 dias sem ligação marítima, muito significativos para a dinâmica da ilha, porque as empresas locais não sobrevivem apenas com o mercado interno porto-santense”, afirma, criticando ainda o “silêncio do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo” que se mostra “incapaz de assegurar, junto do Governo Regional, os legítimos direitos da população do Porto Santo”.

O parlamentar reforçou ainda a incoerência de Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Transportes que, aquando do cancelamento de viagens pela companhia aérea Binter, tomou posição imediata, “insurgiu-se contra a Secretaria de Estado a nível da República para restabelecer a ligação e, agora, não reclama a continuidade do serviço público que, obrigatoriamente, tem que ser salvaguardado pelo Governo Regional”, acusa.

Miguel Brito considera que os porto-santenses têm demonstrado um comportamento exemplar, cumprindo todas as normas de proteção e a situação epidemiológica atual é favorável a uma reabertura equacionada com medidas de saúde pública sólidas.