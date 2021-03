'Estas Jornadas não foram canceladas' no Teatro Municipal Baltazar Dias

No próximo dia 26 de Março, pelas 18h15, inicia-se a 3.ª edição das Jornadas do Teatro, intitulada 'Estas Jornadas não foram canceladas'.

Esta edição é composta por duas conversas. A primeira conversa, decorrerá entre as 18h15 e as 19h30, contando com a participação de vários directores de teatros nacionais que irão debater o tema 'Teatros: Entre o confinar e o desconfiar'.

O painel do primeiro diálogo é constituído por a Sandra Nóbrega, directora do Teatro Municipal Baltazar Dias; Patrícia Portela, directora do Teatro Viriato; Rodrigo Francisco, director artístico da companhia Teatro Almada; Alexandre Pascoal, administrador do Teatro Micaelense e Tiago Rodrigues, director artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

Pelas 19h30, terá início a segunda conversa desta edição, sob temática 'E depois? O que muda?', que será abordada por artistas que lutam pela reivindicação dos direitos dos profissionais da cultura.

O painel da segunda conversa é formado por Teresa Coutinho, membro do núcleo da Acção Cooperativa; Luis Lobo Pimenta, actor; Amarílis Felizes, directora da plataforma PLATEIA e Rui Galveias, coordenador do Sindicato União Audiovisual.

Neste painel, serão abordados os sucessivos cancelamentos e reagendamentos de espectáculos, a conciliação de medidas de segurança com as especificidades da actividade artística, o surgimento de novos formatos e que impacto tem o covid-19 na criação e programação.

A vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, fará a abertura da sessão da 3.ª edição das Jornadas do Teatro, abordando a importância da cultura na vida dos munícipes.

A conferência será realizada através da plataforma ZOOM e transmitida em directo no Facebook do Teatro Municipal Baltazar Dias.