Governo Regional quer recuperar os “três dias perdidos” na vacinação

A retoma, já hoje, da vacinação com o fármaco da AstraZeneca deixou o presidente do Governo Regional feliz com a decisão ontem tomada.

“Ainda bem. Estou muito satisfeito” foi a resposta à garantia de segurança com a vacina em causa.

“Vamos fazer agora aquilo que já estava programado”, manifestando a intenção “de recuperar estes três dias perdidos”, apontou.