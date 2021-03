Visitas nos lares da Região permitidas a partir de 30 de Março

O presidente do Governo Regional rectificou, esta manhã, a data de retoma de visitas aos lares da Região. Estas devem acontecer a partir do dia 30 de Março, terça-feira.

De recordar que, ontem, Miguel Albuquerque tinha avançado com a notícia da reabertura dos lares, após a melhoria da situação epidemiológica na Região. Todavia, a data apontada era o dia 1 de Abril, mas já esta sexta-feira veio esclarecer que as visitas poderão ser retomadas já no dia 30 de Março.

Devido à pandemia de covid-19, estão suspensas as visitas aos idosos que se encontram nos lares da Região, por forma a conter possíveis contágios.