Madeira é “exemplar” na política de conservação da natureza

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a aposta e o investimento que tem sido realizado pelo Governo Regional na conservação da natureza e salvaguarda da floresta, com destaque para o “papel determinante” do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Após uma reunião com o Conselho Directivo do Instituto, na qual foram abordados os projetos em curso e as acções desenvolvidas no âmbito do ordenamento florestal e da prevenção de incêndios, face ao período que se aproxima, a deputada Cláudia Perestrelo sublinhou as operações de limpeza, o combate a invasoras e a florestação que estão a decorrer em mais de 90 hectares, a par da limpeza e beneficiação de mais de 200 quilómetros de caminhos florestais.

“Efectivamente, este Instituto tem dado um contributo significativo ao nível da prevenção dos incêndios, com uma forte aposta na melhoria das condições de trabalho e de desempenho operacional do Corpo de Polícia Florestal”, referiu a deputada social-democrata, referindo o “esforço” na melhoria de equipamentos que tem sido acompanhado pelo reforço ao nível dos recursos humanos.

Segundo a deputada, a constituição do corpo de sapadores florestais está em fase de conclusão, prevendo-se também a integração de mais 18 elementos no Corpo de Polícia Florestal.

Cláudia Perestrelo lembrou ainda que a Madeira foi pioneira na criação da carreira do Vigilante da Natureza, valorizando o seu papel de agentes de proteção civil com competências também na prevenção e deteção de incêndios florestais e rurais, bem como na colaboração no âmbito das atribuições da proteção civil nas áreas protegidas.