Agente da PSP salvou turista que caiu à água na Ponta do Sol

Um agente da Polícia de Segurança Pública conseguiu evitar a morte por afogamento de dois cidadãos, esta manhã, na Ponta do Sol, que foram arrastados pelo mar e já se encontravam a cerca de 150 metros da costa.

Segundo o Comando Regional da PSP, quando os agentes chegaram ao local constataram que se tratava de uma turista que acidentalmente havia caído ao mar e um outro cidadão que, ao tentar resgatá-la, havia mergulhado logo de seguida. Contudo, devido à ondulação que se fazia sentir, ambos acabaram por ser arrastados pela corrente encontrando-se a 150 metros da costa.

“Perante estes factos, um dos elementos do carro patrulha da Esquadra da Ponta do Sol, que está habilitado com carta de marinheiro, apesar da agitação marítima, recorreu a uma embarcação civil sem motor, tipo caiaque, para se deslocar até aos dois cidadãos e tentar resgatá-los. Com este acto, foi possível perceber que ambos estavam conscientes e, não conseguindo içá-los para a embarcação, manteve o apoio aos mesmos até à chegada da lancha da Capitania do Porto do Funchal que concluiu o resgate”, informou.