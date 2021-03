Câmara Municipal da Calheta apoia Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal da Calheta irá apoiar as suas Juntas de Freguesia com uma verba correspondente a 25% do montante que cada uma recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias.

No total serão atribuídos 90.690,25 euros.

Esta iniciativa, que acontece pela sétima vez consecutiva, decorre do plano de acção municipal sufragado pela população, o qual valoriza o importante papel que as juntas de freguesia desempenham, nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento das políticas de proximidade e de apoio local às respectivas populações.

A cerimónia de atribuição dos apoios às Juntas de Freguesia terá lugar, na próxima quinta-feira, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A assinatura dos protocolos de cooperação financeira com as oito Juntas de Freguesia será presidida pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Teles.