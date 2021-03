16 escolas da Madeira assinalam o Dia Mundial do Teatro

O Dia Mundial do Teatro, que se celebra a 27 de Março, será assinalado em formato online pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE) e respectiva Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), desafiando as escolas a celebrar esta efeméride com a promoção de actividades artísticas que valorizem esta forma de expressão artística.

Este ano, 16 escolas da Região aderiram a esta iniciativa com um total de 17 trabalhos realizados por alunos desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Será agora efectuado um registo em vídeo de cada trabalho para divulgação nas plataformas Youtube e Facebook da DSEA e da DRE, entre os dias 22 e 27 deste mês. Em cada dia serão divulgados três vídeos às 10h, 14h e 17 horas.

Tendo em conta a actual situação de pandemia, esta adaptação para o mundo digital foi a alternativa encontrada para a divulgação dos trabalhos. Num contexto de adversidade, identificaram-se oportunidades de inovação e criatividade por parte de professores, alunos e escolas.

O Dia Mundial do Teatro, criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, é celebrado a 27 de março. O teatro é uma forma de arte que atravessou os tempos desde o homem primitivo. A expressão dramática potencia a aquisição de capacidades e competências, desde a primeira infância, o que contribui para o desenvolvimento pessoal de forma progressiva e integrada. Esta modalidade artística, lecionada no âmbito da Educação Artística, na Região, há quase 40 anos, é desenvolvida como componente do currículo e como modalidade artística no enriquecimento curricular contando, no ano letivo de 2020/2021, com 2330 alunos do 1.º ciclo e 282 alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, envolvidos num total de 13 projetos escolares.