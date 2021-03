Clube de leitura da Biblioteca Municipal do Funchal regressa sexta-feira

O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal regressa esta sexta-feira, 19 de Março, às 18 horas, em formato digital. A segunda sessão de 2021 conta com a colaboração da escritora Luísa Gonçalves e será moderada pela professora lídia Araújo.

A iniciativa é dirigida à comunidade em geral e as inscrições deverão ser feitas até quinta-feira, dia 18, para o email [email protected], com nome, idade, endereço de e-mail e número de telemóvel.

As sessões serão realizadas através da plataforma Zoom, sendo necessário computador com câmara, microfone e som para os participantes.

Luísa Gonçalves nasceu no Monte em 1970. Estudou ‘Jornalismo e Turismo’ no Liceu Jaime Moniz (Anexo Girassol). Em 1990, iniciou a carreira de jornalista no Jornal da Madeira, após frequentar um curso de iniciação ao jornalismo do CENJOR. Em 1995 assumiu a coordenação da secção ‘Vida Local’ do dito jornal e gestão dos respectivos colaboradores. Foi Editora de Regional (2000/2001) e Editora Chefe Adjunta (2001) no Notícias da Madeira e Chefe de redação da Revista Rugas - Publicação destinada à população sénior (de 2009 a 2011).

Teve dois programas de rádio, na Popular FM, um de solidariedade e outro dedicado à terceira idade. Neste momento colabora com a Arteleia - Produção de Conteúdos Literários e com o Jornal da Madeira, o on-line da Diocese do Funchal.

Tem três livros publicados: ‘O Barrete de Orelhas’, ‘Tosquias, festa e arte’ e ‘Traços da Tradição Madeirense’, e conta com a colaboração do seu marido, Duarte Gomes, jornalista e repórter fotográfico.