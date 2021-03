Três alunos da escola da Quinta Grande com covid-19

Esta sexta-feira há a registar quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Três alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Quinta Grande e um da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos da Torre acusaram positivo no teste de diagnóstico. Na sequência desta última situação, seis alunos, três docentes e dois técnicos estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

A secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) deu conta, também, de que 15 crianças do pré-escolar, uma educadora e duas auxiliares, da Creche do Campanário, regressaram ao regime de actividades presenciais.

Esta semana regressaram às escolas 29 salas/turmas, num total de 535 crianças/alunos, 25 docentes e 18 funcionários não docentes. Pelo contrário, devido a casos positivos foram confinadas 22 turmas, num total de 389 alunos, 35 docentes e 14 não docentes. Devido a contactos com casos positivos, foram confinadas nove salas/turmas, num total de 158 alunos, 12 docentes e sete não docentes.