Primavera começa Sábado com bom tempo

A primavera começa no sábado com as previsões meteorológicas a apontarem para céu pouco nublado ou limpo, algum vento e temperaturas máximas a variar entre os 08 e os 20 graus, segundo o meteorologista Ricardo Tavares.

O equinócio da primavera começa às 09:37 de sábado (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa. Na Região Autónoma dos Açores ocorre às 08:37.

"Hoje vamos ter céu pouco nublado ou limpo, alguma nebulosidade a partir da tarde nas regiões do interior e vento fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas com rajadas até aos 80 quilómetros por hora. Para amanhã [sábado] a situação mantém-se", disse à agência Lusa, Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o meteorologista, está previsto para sábado céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no interior Norte e Centro, vento por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira da região Centro e pequena descida da temperatura máxima.

"De referir que no domingo o céu vai estar pouco nublado ou limpo, mas prevê-se mínimas mais baixas do que é habitual nesta altura do ano principalmente no interior das regiões Norte e Centro. Temos mínimas de -2 em Bragança e -1 na Guarda", contou.

No entanto, precisou que as mínimas no sábado não serão tão baixas como no domingo, prevendo-se temperaturas inferiores a 10 graus e próximas do zero no interior Norte e Centro.

Para o início da próxima semana, segundo o IPMA, está prevista uma subida das temperaturas.

"A partir de segunda-feira está prevista uma subida mais significativa da temperatura máxima, ficando a rondar os 20 graus na generalidade do território do continente".

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, a primavera prolonga-se até ao próximo solstício que ocorre no dia 21 de junho às 03:32 em Portugal continental e no arquipélago da Madeira.

O equinócio assinala o começo da primavera no hemisfério norte, e do outono, no hemisfério sul.