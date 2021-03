Associação de Bandas Filarmónicas retoma formações

A ABFRAM pretende retomar as actividades formativas para os maestros das Bandas da região bem como para todos os que queiram explorar a área da direcção e enriquecer os seus conhecimentos.

Partindo do que tem vindo a ser feito em anos anteriores, julgamos estarem agora reunidas as condições para assegurar uma regularidade e periodicidade muito maior da formação, com a colaboração dos maestros André Granjo e Luís Afonso.

Apesar dos condicionalismos que ainda estão em vigor, queremos iniciar a actividade formativa, e para isso estão já agendados dois encontros em formato online para os próximos dias 7 e 14 de Abril, onde serão apresentados o repertório adquirido pela ABFRAM no final de 2020.

Para além de uma apresentação genérica de todas as obras, haverá um trabalho mais detalhado sobre quatros obras, com algumas notas analíticas e sugestões para abordar as obras em ensaios e concertos.

Se a evolução pandémica permitir, a ideia é dar início a um ciclo de encontros de periodicidade semanal ou quinzenal com um momento de trabalho prático com banda a realizar no início do Verão.

As partituras de maestro das obras adquiridas serão disponibilizadas digitalmente a todos os que se inscreverem para esta formação e os formandos deverão providenciar forma de as ter disponíveis durante a formação para poderem acompanhar o trabalho.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/Pt7ejx6CcGDkKYfT6, até 1 de Aabril e o horário da formação será definido de acordo com a disponibilidade da maioria dos formandos.

Membros das bandas associadas à ABFRAM pagam 15 euros e os restantes não associados terão um custo de 30 euros.