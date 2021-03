Mar volta a 'encher' de pedra Passeio Público Formosa - Socorridos

Consequência da forte rebentação marítima registada nas últimas horas, o Passeio Público Marítimo Formosa – Socorridos, em especial o troço mais exposto – defronte ao Hotel Orca Praia - voltou a ser atingido pelo ‘arremesso’ de calhau para o corredor pedonal. Situação recorrente sempre que a ondulação decide investir sobre a orla marítima.

Recorde-se que no início do passado mês de Fevereiro, depois de vários meses com o referido troço pedonal praticamente coberto de inertes, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD), responsável pela conservação da infra-estrutura, investiu 4.700 euros para proceder à limpeza dos inertes acumulados ao longo do referido passadiço. Desde então oficialmente encerrado, devido ao deslocamento de tabuleiro no troço suspenso sobre a Praia Nova, a SMD comprometeu-se regularizar o ‘corte na via’ e restabelecer a normalidade de circulação até ao final do presente mês.

Esta situação ocorrida durante a última madrugada, acaba por obrigar a trabalho suplementar.