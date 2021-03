Trânsito intensifica no último dia útil da semana

Muita atenção na estrada, apesar do piso seco na maior parte das vias de circulação da ilha da Madeira, hoje é sexta-feira e pretende-se mais uma semana sem grandes incidentes rodoviários.

Por isso, é nas principais vias de acesso ao Funchal que, a esta hora, começam a ter muitos mais carros, que os condutores devem ter em atenção. Especial cuidado ao encadeamento do sol nalgumas zonas, num dia que 'acordou' de céu limpo e quase perfeito, sem vento, sem chuva como referimos.

Para este que é o último dia da semana de trabalho e que coincide com o final do 2.º período de aulas para os alunos que ainda têm-nas presenciais, hoje é um dia também para chegarem à escola e regressarem a casa com toda a segurança.