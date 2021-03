Doses de vacinas administradas no mundo cresceram 20% na última semana

O número de doses de vacinas administradas no mundo contra a covid-19 aumentou quase 20% desde a semana passada, passando para 4,02 por cada 100 habitantes, segundo dados recolhidos pelo portal ourworldindata.org até 09 de março.

Na quarta-feira passada, o valor mundial ficava-se pelas 3,38 doses por cada 100 pessoas.

Se contabilizarmos a população mundial em sete mil milhões de pessoas, o número de doses administradas passou de 236,6 milhões para 281,4 milhões.

Ainda assim, a média mundial fica muito abaixo dos países e territórios que marcam presença no topo do 'ranking', liderado por Gibraltar, onde já foram dadas 131,31 doses por cada 100 habitantes, e Israel, onde o valor é de 103,70 por cada 100 cidadãos.

Portugal registou, na última semana, um aumento de cerca de 20% na administração de doses de vacinas, com um total de 10,24 doses por cada 100 habitantes, valor que fica acima da média dos 27 que, no seu conjunto, administraram 9,64 doses de vacina por cada centena de cidadãos.

Em termos regionais, a América do Norte é, de longe, a região do mundo mais imunizada, tendo sido distribuídas 16,73 doses de vacinas por cada 100 pessoas, o que representa um crescimento de 20,3% em relação à semana passada.

No segundo lugar, entre as regiões que mais doses de vacinas administraram, apresenta-se a Europa, com 10,26 por cada 100 cidadãos (crescimento de 20,4% face a dia 2 de março), seguida pela União Europeia, onde foram dadas 9,64 doses de vacinas por cada 100 pessoas, ou seja, mais 25,2% do que na semana passada.

Bastante longe, mas no quarto lugar da lista ficou a região da América do Sul, onde foram administradas 4,29 doses de vacinas por centena de cidadãos, o que representa o maior aumento relativo (36,6%) face aos valores registados na quarta-feira passada.

De acordo com o portal, a Ásia administrou 2,48 doses por 100 habitantes, enquanto a África se ficou pelas 0,38 doses por cada 100 africanos e a Oceânia pelas 0,25 doses de vacinas por centena de habitantes.

Na Europa, o país que mais vacinas já distribuiu pela população foi a Sérvia, que administrou 25,73 doses por centena de pessoas, enquanto que entre os 27 da União Europeia, o primeiro lugar pertence à Hungria, com 14,76 doses por cada 100 habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.595 pessoas dos 811.306 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.