Madeira retoma vacinação com a AstraZeneca já esta sexta-feira

A Madeira vai retomar a inoculação com a vacina da AstraZeneca, esta sexta-feira, a partir das 13 horas, no Centro de Vacinação do Funchal, localizada no Madeira Tecnopolo.

A informação avançada pela Direção Regional de Saúde indica que será retomada com os docentes e não docentes, grupo definido como prioritário nesta fase da campanha de vacinação.

"Esta resolução está fundamentada na tomada da decisão da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que reafirmou, hoje, 18 de março, que a vacina AstraZeneca é segura e eficaz", refere nota à comunicação social.

Até ao dia 15 de Março, na Região foram vacinados cerca de 4.000 pessoas com AstraZeneca pertencentes a outros grupos prioritários.

Para além das vacinas que serão administradas no Madeira Tecnopolo, no dia 19 de Março, a vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19 terá continuidade nos concelhos de Câmara de Lobos e Ponta do Sol. "Mais informamos que dispomos de uma linha de apoio gratuita para a população dedicada à vacinação COVID-19, SRS VACINA COVID-19: 800 210 263."