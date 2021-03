Boa noite!

. A história recente da Madeira, sempre governada pelo PSD, está repleta de “ruídos”. Por isso, soa mal que os mentores da algazarra e do barulho venham agora com queixinhas e reparos, estranhando expedientes em que sempre foram mestres e raramente vítimas. Das bombas aos foguetes, das fanfarras aos comícios, das ordens de perseguição às ameaças de processos fartaram-se de dar estrondo. Mesmo que por uma vez tenham sido vaiados, amuando, catalogar de“ruído” uma investigação judicial denota incómodo. Para quem está de consciência tranquila esperava-se maior lucidez, apesar da facilidade reconhecida de desdramatização daquilo que em muitos políticos potencia demissões.

. Considerar “denúncia anónima” com motivações políticas algo que está devidamente identificado e publicamente assumido por alguém que, no exercício legítimo da cidadania entende dever fazer uma cruzada contra a alegada corrupção na Região, é no mínimo hilariante. Mas também prova outras evidências.

. Repugnante é o termo. Há gente que julga que vale tudo e que as publicações nas redes sociais não implicam responsabilidades. Uns foram eleitos e por gozarem de imunidade, sem nada para fazer de útil, divertem-se com ensaios de teor ofensivo a quem pensa pela sua própria cabeça e nada lhes deve. Outros queriam ter cargos mas o povo não lhes deu crédito, e por isso vingam-se produzindo montagens abusivas que lesam o bom nome do DIÁRIO e dos seus jornalistas. Estejam atentos à caixa de correio.