Funchal abordou forma como se integram lusodescendentes na Região

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, reuniu, esta tarde, por videoconferência, com a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, com vista a aprofundar as políticas públicas de integração das populações de etnia cigana, de migrantes e refugiados.

“Tivemos oportunidade para transmitir a forma inclusiva como o Funchal tem estado a trabalhar para manter uma política inclusiva e integradora de todas as pessoas na nossa comunidade. Este é um trabalho que é transversal a todas as áreas de atuação do Município, nomeadamente aquelas que salvaguardam a dignidade e as condições de vida de quem escolheu a nossa cidade para viver", explicou Miguel Silva Gouveia.

Na circunstância foram ainda abordadas, entre outras, as dificuldades por que passam os lusodescendentes que regressam à Região oriundos da Venezuela, “são diversas as questões que acabam por se tornar problemas, como é o caso da integração no mercado de trabalho e das equivalências de habilitações literárias, e, nesse sentido, temos procurado agir de forma a orientar da melhor forma possível as pessoas que nos pedem ajuda".

Miguel Silva Gouveia apresentou os diversos projectos que a Câmara Municipal do Funchal tem no terreno, "nomeadamente os programas ocupacionais que visam enquadrar as pessoas no mercado de trabalho, os programas sociais, e ainda o recente Contrato Local de Segurança que propõe, igualmente, um trabalho preventivo das vulnerabilidades das comunidades".

O autarca conclui que “o Funchal tem sido um exemplo de integração de comunidades. Somos exemplo de uma cidade que, em toda a sua diversidade, procura sempre respeitar os seus valores, trabalhando para uma sociedade cada vez mais justa e onde a equidade social seja uma realidade".