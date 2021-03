Pavilhão do Andebol será mesmo uma realidade

O presidente do Governo, admitiu há instante que a Madeira irá ter uma nova casa do andebol, durante a audiência que o Governo Regional agendou com Paulo Fidalgo, treinador do Madeira Andebol SAD e técnico adjunto da selecção portuguesa de andebol que recentemente garantiu o passaporte para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Miguel Albuquerque salientou que percurso de Paulo Fidalgo, participando agora neste feito histórico da selecção portuguesa, e já há 20 anos na Madeira, "é o corolário do trabalho da formação desportiva na Região", justificando também mais esta aposta com a construção de um novo pavilhão para o andebol, conforme já havia sido anunciado.