Realidade insular do Porto Santo continua marcada por "graves constrangimentos"

Segundo o coordenador regional do PCP, Edgar Silva, a realidade insular da ilha do Porto Santo "continua a ser marcada por graves constrangimentos" devido aos transportes aéreos e marítimos.

No seu entender, com as responsabilidades directas, quer do Governo da República, quer do Governo Regional, "prolongam-se no tempo indecisões e indefinições inaceitáveis quanto ao transporte aéreo e marítimo de passageiros e de mercadorias".

"O novo modelo de Serviço Social de Mobilidade permite a concretização do chamado 'bilhete corrido' para quem sai do Porto Santo. Por causa disso, já foi tornado público o acordo com a SATA/TAP e a Binter. O problema que está colocado tem a ver com a insuficiência desta medida, porque a realidade é que ninguém pode obrigar as outras companhias que operam nas ligações entre a Região e o continente português, como a Transavia e a EasyJet, nomeadamente, a entrar em codeshare com a Binter", referiu.

Deste modo, na sua óptica, "tudo acabará por limitar sobremaneira as ligações dos porto-santenses a Lisboa e Porto através daquelas duas companhias, que têm preços e horários mais atractivos do que a TAP".

"Então, importa garantir que os decisores políticos criem condições para o alargamento da possibilidade do 'bilhete corrido' a todas as companhias que operam na ligação entre a Região e o restante território nacional", frisou.