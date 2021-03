Irmãs Margarida e Patrícia unidas pelo andebol

São irmãs, madeirenses e este fim de semana estiveram pela primeira vez frente a frente no regresso das equipas madeirenses ao campeonato nacional de andebol, I Divisão.

Margarida Fagundes, 18 anos, estuda gestão na Cidade do Porto e actua com as cores do Alpendorada, clube de onde se transferiu depois de representar o Madeira SAD. Patrícia Fagundes, 21 anos, é pivot no Madeira Andebol SAD ocupando por agora a vaga deixada pela consagrada Renata Tavares.

Ambas iniciaram a prática na modalidade do CD Bartolomeu Perestrelo. Internacionais por Portugal, neste primeiro encontro foi Patrícia que levou a melhor.