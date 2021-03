PS quer apoios a fundo perdido para as empresas regionais

O presidente do Partido Socialista-Madeira reforçou, hoje, a necessidade de apoios a fundo perdido para as empresas madeirenses, não apenas para fazerem face aos constrangimentos decorrentes da pandemia, mas também para a aposta em novas áreas de actividade e na exportação, permitindo uma diversificação da base económica regional e a criação de empregos.

Paulo Cafôfo falava esta manhã, no âmbito de uma visita à empresa ‘Ilha Peixe’, situada no concelho de Santa Cruz, que se dedica à comercialização de pescado.

Na ocasião, o responsável disse subscrever a reivindicação da ACIF de que uma parte (280 milhões de euros) dos 561 milhões de euros que a Região irá receber ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) seja aplicada “na dinamização e nas reformas estruturais da nossa economia, de modo a sermos mais competitivos”.

Para o socialista, os “milhões em apoios” que o Governo Regional tem anunciado “não têm surtido o efeito desejado” e apontou o facto de a Madeira ser a região do País com a maior taxa de desemprego e ter registado uma quebra no PIB três vezes superior à nacional. “É por isso que os apoios a fundo perdido são essenciais” e não estas “linhas de crédito que só aumentam o endividamento”, disse., salientando a necessidade de apoios a fundo perdido, com programas de inovação e de reestruturação das empresas, “de forma a tornarmo-nos mais competitivos e, à semelhança de empresas como esta, apostarmos na exportação, em produtos que são regionais e de enorme qualidade”.

Cafôfo reforçou ainda a importância de diversificar a economia regional, criando valor acrescentado ao PIB e permitindo gerar emprego. Apontou para a economia do mar como "uma área de futuro", pelo que a indústria pesqueira, da transformação e conserveira poderá ser uma oportunidade para a Região.

“O PRR e os fundos que a Madeira irá receber deveriam ser também utilizados não só para apoiar as empresas nesta fase de dificuldade, com o impacto negativo que a pandemia está a ter sobre as suas receitas, mas também para preparamos a Madeira para o futuro”, sublinhou.