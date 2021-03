Certificação da Serlima é importante para a Madeira

A certificação ‘Madeira Safe to Discover’ foi hoje entregue a duas empresas do Grupo Serlima: Serlimawash – Lavandaria Industrial, S.A. e Serlimaclean – Serviços de Limpeza, S.A., tendo contado com o secretário Regional de Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus destacou a importância desta certificação num grupo empresarial que tem sido uma “referência” na Madeira, não só na “consciência ambiental”, mas também na “lógica empresarial" onde se encontra o serviço que presta ao turismo, o maior sector empresarial que temos na região.

O governante considera “importante” que a Madeira tenha certificações para além dos hotéis, das agências de viagem, dos alojamentos locais, das rent-a-car e da animação turística, já que existem prestadores de serviço deste sector, como é a Serlima, que “credibilizam toda esta política”.

“Garantir que um hotel está certificado contra os riscos biológicos, mas não ter a garantia de que o maior fornecedor e prestador deste serviço está também certificado contra os mesmos riscos biológicos é uma coisa um pouco incompleta”, observou Eduardo Jesus, salientando que só assim o sector do turismo “aparece bem representado neste desígnio da certificação contra os riscos biológicos” que simboliza a “afirmação do nosso posicionamento externo”.

Nesta matéria, o secretário acredita que a Madeira é vista como “um caso único”, não pela política governativa, pese embora as medidas tomadas, mas “pela correspondência empresarial”, agradecendo esta “tomada de consciência”.

Eduardo Jesus está confiante no regresso do turismo britânico à Madeira e espera que o governo inglês possa permitir as viagens, para além das que são essenciais, a partir de 17 de Maio, para que Junho possa ser o mês da consolidação desse processo. Estou em crer que as coisas podem reanimar a partir dessa data...