PS-Santa Cruz quer apoios e estratégia para o desporto

A concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista defende que a Câmara Municipal deve apoiar o desporto e considera que deve ser definida uma estratégia para o sector naquele concelho.

A reivindicação foi feita por Pedro Diniz, membro da estrutura local do PS, após uma visita, juntamente com o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira Rui Caetano, às instalações da Associação Desportiva da Camacha.

Os socialistas relevaram a “visão correcta” que esta entidade tem relativamente àquele que deve ser o desenvolvimento desportivo, com um projeto estrutural que atribui especial importância à formação.

“O clube está localizado próximo do Bairro da Nogueira, assume um papel importante na formação dos jovens ali residentes e tem uma forte ação social e de proximidade à sociedade”, referiu Pedro Diniz.

“O papel da Câmara Municipal de Santa Cruz deve ser apoiar o desporto e aquelas entidades que têm um caráter formativo e educativo para os mais jovens”, disse o socialista, acrescentando que estes clubes “com pouco fazem muito”.

Pedro Diniz releva a preocupação da Associação Desportiva da Camacha em conciliar os estudos com o desporto, contando com docentes destacados para o efeito, pelo que considera que “o apoio atribuído a um clube como este é muito residual, face àquele que é o benefício social e desportivo que daí advém”.

Durante a visita, o PS-Santa Cruz constatou ainda haver importantes investimentos a realizar no que respeita às infraestruturas do Clube, nomeadamente a necessidade de um novo sintético – promessa ainda por cumprir por parte do Governo Regional – bem como a ampliação do campo, já que o mesmo não apresenta as medidas oficiais/regulamentares para receber competições nacionais (o que demonstra bem a política desportiva do Governo Regional do “fazer por fazer” sem um verdadeiro planeamento).

“Só fará sentido um novo sintético quando as obras de beneficiação do próprio campo avançarem, algo que apesar de estar há muito prometido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, ainda não aconteceu”, sustentou Pedro Diniz.

Os socialistas consideram urgente criar atratividade no concelho e salientam que o desporto pode ter um importante contributo. Nesse sentido, defendem que devem ser apoiadas as entidades desportivas que assumam a organização de eventos desportivos no município (como por exemplo o ‘Camacha Cup’) e apontam que deve ser definida uma “estratégia para o desporto no concelho de Santa Cruz, sempre em comunhão com as entidades desportivas, locais ou não, pois são elas as conhecedoras da realidade”. Propõem ainda uma análise às potencialidades naturais e a definição de um plano estratégico para o turismo ativo em Santa Cruz.