PS insiste na urgência de apoios a fundo perdido para as empresas

O presidente do Partido Socialista-Madeira vincou, hoje, a necessidade de o Governo Regional disponibilizar apoios a fundo perdido para as pequenas empresas, de modo a que possam fazer face às dificuldades sentidas em consequência da pandemia.

A necessidade de ajudar a economia local foi apontada por Paulo Cafôfo esta manhã, aquando de uma visita à empresa 'A Doçaria', situada em Santo António e dedicada ao fabrico de bolos de mel, rebuçados e broas tradicionais da Madeira, na qual se fez acompanhar pelo presidente da concelhia do Funchal do PS, Gonçalo Jardim, e pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Tratou-se de uma iniciativa inserida num objetivo maior de auscultar o comércio local e tradicional, particularmente em relação aos desafios e dificuldades que enfrenta na comercialização dos seus produtos nesta fase de pandemia.

Na ocasião, o líder dos socialistas madeirenses lamentou a ausência de medidas de apoio aos empresários ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência da Região, criticando o facto de o Governo Regional concentrar todas as verbas na administração pública.

Quer os socialistas, quer o autarca funchalense apontaram o dedo ao facto de o executivo madeirense esquecer o tecido empresarial, que atravessa um momento particularmente difícil, uma situação que pode colocar em risco muitos postos de trabalho. Nesse sentido, convergiram na urgência de apoiar o comércio, evitando que os empresários tenham de recorrer a linhas de crédito e se endividem, pondo em risco a sustentabilidade das empresas.

Os socialistas vincam que é preciso valorizar o comércio local, tornando-o mais resiliente e garantindo, desta forma, o emprego e a continuidade dos produtos tradicionais madeirenses.