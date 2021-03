Cláudia Monteiro de Aguiar quer mais apoios para o turismo

A 'task force' do Turismo no Parlamento Europeu, representada pela eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), István Ujhelyi (S&D) e Ramon Bauzà Díaz (Renew Europe), reuniu, esta quarta-feira, com a secretária de estado do Turismo, Ana Rita Marques, em representação da Presidência Portuguesa, no sentido de acompanhar os trabalhos em curso junto da Comissão Europeia relativamente aos apoios à Indústria do Turismo e Viagens.

Ocasião em que a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar reiterou a necessidade de reforçar as ajudas a este sector, traçando igualmente quais as medidas a adoptar, de forma coordenada, pelos vários Estados-Membros, com vista à sua progressiva recuperação.

De modo a evitar os erros do passado, a vontade política dos Estados Membros deve ser um imperativo, de forma a coordenarem e a uniformizarem os protocolos sanitários para as regras de viagem dentro União e com países externos, nomeadamente através de testes à partida que evitem quarentenas desproporcionais e medidas díspares, assim como de um certificado de vacinação interoperável já este verão. Cláudia Monteiro de Aguiar

Paralelamente, os deputados sublinharam junto de Ana Rita Marques a importância de encontrar mecanismos financeiros de apoio à liquidez das empresas que vivem tempos dramáticos e auscultaram o posicionamento dos Estados-Membros sobre a pertinência de existir uma Agência Europeia para o Turismo, no futuro.

O grupo reiterou também que "não haverá retoma económica na Europa sem o contributo do sector do Turismo e Viagens", tendo apelado à presidência portuguesa que mantenha os esforços necessários "para apoiar as medidas que o Parlamento Europeu aprovou, no sentido de que se promova uma verdadeira Política Europeia para o Turismo".

Refira-se que a Comissão Europeia lança esta quarta-feira a proposta de regulamento para o certificado de vacinação que pretende entrar em vigor dentro de três meses e que tem como objectivo agilizar e permitir a retoma das viagens e turismo com regras comuns para todos os Estados-Membros, evitando-se a disparidade de regras actualmente existente.