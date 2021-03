Governo vai continuar a investir na requalificação dos portos da Madeira

O vice-presidente do Governo regional visitou hoje as obras realizadas no Porto do Caniçal, através da APRAM, que implicou a requalificação do asfalto, das rotundas e do muro de protecção que dá acesso ao parque de contentores, num investimento de 1,2 milhões de euros.

Pedro Calado referiu que esta é a primeira fase de um projecto ambicioso da APRAM que prevê a requalificação da zona de contentores do porto do Caniçal, onde são movimentados centenas de contentores por semana e perto de 40 mil contentores por ano.

Tal como o DIÁRIO escreve na edição impressa de hoje, está previsto o arranjo do terrapleno da zona contentorizada e obras de requalificação até 2023, num investimento que ultrapassa os oito milhões de euros.

Segundo o governante, o Governo Regional tem vindo a investir na requalificação de alguns portos espalhados pela ilha. Uma das aspirações da Região era incluir no PRR, 172 ME para as infraestruturas portuárias como a manutenção das marinas e o prolongamento do cais da pontinha, entre outras, mas não foi aceite por Lisboa e as obras avançam através do Orçamento regional.

Pedro Calado garante que o Governo vai continuar a investir de forma faseada e dá como exemplo o projecto pensado para o Porto Moniz: "a instalação de um tanque de combustíveis para evitar que os pescadores venham ao Funchal abastecer".

Confrontado com a possibilidade de uma ligação marítima para o continente, diz que está dependente da boa vontade do Governo da República. “Enquanto dependeu do Governo Regional da Madeira foi uma realidade” recorda, salientando que em 2018 e 2019 a ligação marítima foi suportada pelo “erário público regional”.

Calado entende que esta ligação “tem de ser bem equacionada porque é uma operação deficitária e tem de ser sempre suportada pelo Estado ou pela Região”. Algo que não vai acontecer nos próximos tempos.