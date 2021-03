Governo da República desmente presidente da Câmara de Santa Cruz quanto aos radares do Aeroporto

Fonte oficial do Governo da República desmentiu há pouco ao DIÁRIO a informação veiculada pela Câmara de Santa Cruz que sobre a decisão do executivo nacional de “comprar os radares considerados necessários para resolver 90% dos problemas do Aeroporto Cristiano Ronaldo”.

Segundo apuramos, hoje realizou-se mais uma reunião do Grupo de Trabalho criado pelo Governo da República para estudar a operacionalidade do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. Neste encontro, tal como nos que já se realizaram e naqueles que ainda vão ter lugar, estiveram a ser analisadas de forma aberta possíveis soluções para melhorar a operação aeroportuária na Madeira, sobretudo no Aeroporto Cristiano Ronaldo. Fonte oficial do Governo da República adianta que, nesse sentido, estão a ser estudadas todas as hipóteses apresentadas por entidades externas ao referido Grupo de Trabalho.

Porém, acrescenta a mesma fonte, só depois de concluído este processo de auscultação e análise, quando o Grupo de Trabalho elaborar o relatório final é que ficarão plasmadas as recomendações de políticas públicas a serem adoptadas pelo Governo.

Neste momento, é assim, extemporâneo, além de falso, afirmar que o Governo da República irá adquirir os desejados radares, quando a reunião de hoje serviu sobretudo para reflectir sobre a necessidade e possibilidade de adquirir tais equipamentos. A decisão final será sim tomada pelo Governo da República, mas após a entrega do relatório do referido grupo de trabalho, algo que ainda não tem data marcada.