Miguel Silva Gouveia visitou obras da nova acessibilidade à Vereda do Calhau

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas no concelho, Rúben Abreu, visitaram as obras de construção da nova acessibilidade à Vereda do Calhau, em São Roque.

Esta obra reivindicada há décadas pela população residente deverá estar concluída no final do verão e representa um investimento municipal de cerca de 364 mil euros.

"Estamos construir cerca de trezentos e cinco metros de nova acessibilidade rodoviária ao longo da Vereda do Calhau, um investimento histórico desta autarquia que, para além de ser um anseio bastante antigo dos moradores e que vai melhorar de forma inequívoca a qualidade de vida de cerca de duas dezenas de famílias, vai também permitir dinamizar todo o centro da freguesia de São Roque", disse Miguel Silva Gouveia.

A intervenção está a aproveitar a vereda pedonal existente para proceder à abertura de um novo arruamento que fará a ligação automóvel da Estrada Comandante Camacho de Freitas ao final da Rua José Maria Silva.

“O novo arruamento contempla todas as infraestruturas que estão associadas, com a instalação de novas ligações de água potável, novas ligações de saneamento básico e a instalação de marcos de água que vêm representar um importante reforço no combate a possíveis incêndios”, acrescentou.

O autarca aproveitou para abordar a questão das expropriações e apelar à cedência dos terrenos por parte da população, “quando nos solicitam novos arruamentos, a Câmara Municipal do Funchal está sempre disponível para encontrar soluções que permitam a sua construção, mas será sempre mais fácil se as pessoas puderem ceder os terrenos. Neste momento, as expropriações estão a demorar sensivelmente dois anos até ficarem concluídas e todo este processo acaba por condicionar bastante o lançamento destas novas obras no terreno.”