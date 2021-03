Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Escola de Enfermagem São José de Cluny assinam protocolo

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites vai assinar um Protocolo de Cooperação com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny com o objectivo de promover formações e actualizar competências - não só para recursos humanos e logísticos, divulgação de actividades, mas também outras iniciativas que serão divulgadas bevemente.

"A cooperação será igualmente fundamental na recolha de tampinhas no âmbito da Campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença', explica a associação através de comunicado.

Até porque a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny promoveu até dia 15 de Março a campanha solidária: 'Não Dês Tampas. Dá Tampinhas!'.

O protocolo vai ser assinado a dia 19 de Março às 12h30 na sede da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e contará com a presença do presidente da Associação Sem Limites, Filipe Rebelo e da presidente da Associação de Estudantes, Andreia Jardim.