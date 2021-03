PSD apresenta voto de saudação a José Carmo

O grupo parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de saudação a José Carmo e às suas equipas, que nos dois mandatos o apoiaram, agradecendo "a excelência do seu trabalho e enaltecendo a mestria com que defenderam a Universidade da Madeira, a sua idiossincrasia e o seu papel no ensino superior português".

"Com mais de três décadas de história, a nossa Universidade é, também ela, cada vez mais importante para a Região e para a sua economia, tal como defendeu, com brio e enorme dedicação, o Professor Doutor José Carmo, enquanto Reitor, ao longo dos dois mandatos", refere através de um comunicado de imprensa.

"O Professor Doutor José Carmo pautou-se, sempre, pela abertura da Universidade da Madeira, procurando a sua ligação ao mercado de trabalho, bem como, a responder aos desafios globais que a sociedade coloca permanentemente. Preocupado com o financiamento da UMa, foi um acérrimo defensor de uma majoração pois uma discriminação orçamental positiva significaria uma promoção de vantagens competitivas no contexto geral do ensino superior, da investigação científica e da inovação", acrescenta.

Diz ainda que José Carmo "deixa um legado que orgulha toda a comunidade académica, mas, igualmente, que engradece a Região Autónoma da Madeira pois, falar de autonomia, da formação da população e da modernização do ensino superior no país é saber reconhecer, com humildade, o trabalho desta equipa reitoral".