Taxa de empregabilidade dos enfermeiros formados na Madeira é de 100%

A taxa de empregabilidade dos enfermeiros formados na Região nos últimos anos tem sido de 100%. A presidente da direcção da Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, Merícia Bettencourt, afirma mesmo que, para os estudantes que vão terminar a licenciatura no próximo mês de Julho, já existem "várias solicitações" de várias entidades.

As declarações foram proferidas hoje à margem da assinatura do contrato-programa no valor de meio milhão de euros entre a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

Na ocasião, o Secretário Regional, Pedro Ramos, sublinhou que o apoio destina-se a manter a formação qualidade ministrada naquela escola (licenciatura, mestrados e pós-graduações), uma formação que é reconhecida pela Agência de Avaliação e Acreditação para o Ensino Superior.

Pedro Ramos sublinhou ainda que o Governo conseguiu "inverter o paradigma da saúde na Região nos últimos 5 anos", recordando que até 2016, muitos enfermeiros foram obrigados a ir para o estrangeiro para procurar trabalho. Com os concursos abertos nos últimos anos, além dos novos licenciados, muitos desses enfermeiros conseguiram regressar à Região, disse.

Realçando a formação de qualidade dos profissionais de enfermagem da Região, Pedro Ramos referiu ainda o papel primordial que os enfermeiros desempenham nas várias vertentes da prestação de cuidados de saúde e, desde o último ano, nas áreas relacionadas com a COVID-19. Por isso, garante que o "Governo Regional vai continuar a apoiaa toda a formação na área da saúde na Região".

Já Merícia Bettencourt salientou que o contrato-programa visa apoioar a formação dos enfermeiros e "desonerar a famílias dos nossos estudantes porque sem subsídios o custo anual seria de 5 mil euros." Além disso, acrescenta, com este apoio, a escola ganha também espaço para responder às necessidades em formação quer na licenciatura, quer nas pós-graduações, especializações, mestrados, etc. "É um beneficio directo para a Região e para a saúde dos madeirenses no seu todo".

A Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny tem em média, todos os anos, 250 alunos.