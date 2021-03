O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou, esta manhã, no Funchal, que cinco mil funcionários das escolas da Madeira (professores e pessoal não docente) vão ser chamados nas próximas semanas para serem vacinadas contra a Covid-19. O governante explicou que é necessário garantir a segurança nos estabelecimentos de ensino e que a prioridade na vacinação vai para o pessoal que tem contacto com o público, "sobretudo quem está em contacto com crianças até ao 6.º ano", ou seja, até ao final do 2.º ciclo, "que são aqueles que têm um regime presencial". O processo de vacinação vai arrancar em breve, sendo que a data concreto está a ser acertada com a Secretaria de Educação. Para este grupo serão utilizadas doses da AstraZeneca.

Entretanto, o chefe do executivo disse que o Governo Regional não tem planos para autorizar o retomar de novas actividades na próxima semana. No seu entender, antes de se avançar com novas aberturas há que avaliar o impacto do retomar de algumas modalidades desportivas e da entrega de refeições ao domicílio.

Albuquerque esteve esta manhã na inauguração de uma nova unidade de rastreio do cancro da mama no Centro Dr. Agostinho Cardoso (Campo da Barca).