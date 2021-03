PS-Madeira fala de "mais um episódio deste processo escabroso do ajuste directo da SDM"

Conforme noticiou o Expresso, a Polícia Judiciária e magistrados do Ministério Público estiveram esta quarta-feira a fazer buscas na sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), nas instalações da Vice-presidência do Governo Regional e ainda na Quinta Vigia, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão de documentação relevante para a investigação da concessão do CINM ao Grupo Pestana.

Quem já reagiu a esta acção judicial foi o líder parlamentar do PS-Madeira, José Miguel Iglésias, que numa primeira abordagem, esta noite, lembrou que nesta altura há uma comissão de inquérito na ALM sobre a concessão do CINM.

Governo Regional alvo de buscas do MP e da PJ. Em causa o ajuste directo da concessão da zona franca da Madeira à SDM, e a venda da Quinta das Rosas propriedade de Miguel Albuquerque. Estamos em plena comissão de inquérito parlamentar, formada a pedido do PS Madeira, precisamente sobre este assunto. Quero agora ouvir o vice presidente Pedro Calado, que será inquirido na próxima 2a feira, a falar sobre as calúnias do PS!!! José Miguel Iglésias, líder parlamentar do PS-Madeira

Iglésias refere-se a um "regime podre"

Mais tarde, Iglésias voltou ao assunto, desta vez de forma mais 'ácida', falando mesmo em "regime podre" e recordando tudo aquilo que tem dito e escrito sobre o tema.

Não foi uma jornada solitária, tem sido com sentido de responsabilidade que tenho enfrentado este regime podre juntamente com os meus camaradas, e hoje assistimos a mais um episódio deste processo escabroso do ajuste directo da SDM e as contrapartidas do mesmo. Muito boa gente denunciou esta situação, veremos o desenvolvimento da investigação. José Miguel Iglésias, líder parlamentar do PS-Madeira

Por isso, diz que vai esperar para ver se haverá constituição de arguidos.

Refira-se que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) determinou hoje buscas a diversos organismos do Governo Regional, à SDM e a outras entidades, num inquérito onde "se investigam factos susceptíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio.

Refira-se que as buscas, segundo o DCIAP, abrangeram a Presidência do Governo Regional da Madeira; Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura; Direcção Regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação; Direcção Regional Adjunta das Finanças; SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.; duas sociedades comerciais; e duas residências particulares.

Governo Regional e SDM já reagiram

Ao final da tarde, a SDM reagiu às buscas da PJ e sublinhou a "legalidade e boa fé" na Zona Franca.

O Governo Regional também reagiu através de comunicado, dizendo-se surpreendido com as buscas.