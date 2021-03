Governo Regional assina protocolo com Forças Armadas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, assinam, na próxima sexta-feira, pelas 12 horas, um protocolo de cooperação entre as duas entidades.

O acordo, a assinar no Salão Nobre do Comando Operacional da Madeira, visa desenvolver a cooperação em áreas de interesse comum, designadamente naquelas onde exista o manifesto reconhecimento da mais-valia do emprego de veículos não tripulados, incluindo o estabelecimento de outros protocolos, entre órgãos e serviços na sua dependência, para áreas específicas de atuação.