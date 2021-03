TAP e Emirates assinam acordo para expandir parceira estratégica

A Tap Air Portugal e a Emirates assinaram um Memorando de Entendimento para expandir a parceria de 'codeshare' actualmente em vigor entre as duas companhias aéreas. Deste modo, os clientes das duas companhias aéreas beneficiam de mais destinos em codeshare nas Américas, Norte da África e Leste da Ásia, e conexões domésticas adicionadas em Portugal.

Além disso, ambas as companhias aéreas vão explorar as oportunidades de expansão dos programas de passageiro frequente, alavancar mutuamente os seus programas premiados de Stopover e, ainda, a Emirates vai apoiar a Tap na análise de voos para o Dubai.

Apesar de sujeito às aprovações regulamentares exigidas, o acordo expandido deve entrar em vigor a partir de 1 de Maio de 2021 e fornecerá aos clientes vantagens de reserva, emissão de bilhetes e viagens em 70 destinos nas redes de ambas as companhias aéreas.

“A Emirates e a TAP Air Portugal têm desfrutado de uma parceria de codeshare de sucesso mútuo nos últimos oito anos. Estamos muito satisfeitos em expandir este relacionamento e esperamos oferecer ainda mais benefícios aos nossos clientes", refere Adnan Kazim, director Comercial da Emirates.

Já Arik De, Chief Revenue & Network Officer da TAP Air Portugal afirma que "a TAP Air Portugal tem o prazer de reforçar a parceria com a Emirates, permitindo aos nossos clientes um maior acesso geográfico. Estamos ansiosos para levar os clientes da Emirates para mais cidades em Portugal, para os nossos destinos nas Américas e no Norte da África, e para que eles possam beneficiar do nosso programa Portugal Stopover".

No âmbito da parceria alargada, a TAP Air Portugal colocará o seu código nos voos da Emirates para destinos populares da Ásia Oriental, como Taipé, Tóquio, Osaka, Bombaim, Deli, Dhaka, Malé, Jacarta, Denpasar, Manila, Hanói, bem como Barcelona e Cidade do México.

Os clientes da Emirates poderão aceder facilmente a destinos domésticos adicionais em Portugal, bem como aos voos da TAP Air Portugal para cidades nos EUA, Canadá, México, Brasil, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Marrocos, Tunísia, Gâmbia e Cabo Verde.